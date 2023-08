Lavori sulla A14 dir: programmate chiusure notturne su alcuni tratti

Nuovi lavori di manutenzione sulla A14 Dir. In particolare, sul ramo di allacciamento SS16 Adriatica/A14 Diramazione per Ravenna e sulla Diramazione per Ravenna, per consentire i lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

Dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 agosto, sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/A14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Rimini, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS16 adriatica immette sulla A14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Nelle due notti di giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, con orario 22:00-06:00, sulla A14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo di uscita in direzione Ravenna sulla SS16 adriatica (km 29+300) e l'allacciamento sulla SS309 (km 29+800), in direzione di quest'ultima. Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo di uscita sulla SS16 adriatica verso Ferrara. Inoltre, saranno chiusi gli svincoli che dalla SS16 adriatica immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene sia da Rimini sia da Ferrara, in direzione della S309 Romea, verso Venezia. In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica km 148 uscita per Ravenna centro, SP253 Via Faentina, Rotonda dei Fornasari, via Fuschini, Rotonda Polonia, via Naviglio, Via Fosso di Miglio, Rotonda Svezia, Viale E. Mattei, Rotonda Montecarlo, Via Romea nord.