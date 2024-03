Lavori al sottopassaggio: chiude l'autostrada tra Lugo e Bagnacavallo

Lavori in autostrada. Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione del sottovia "Ferrovia Lavezzola-Faenza", sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.

Dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 marzo: chiusura del tratto Lugo-Bagnacavallo, verso Ravenna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, seguire la viabilità ordinaria: via X Aprile, SP95, SP114, via Piratello, SP253 San Vitale, via Chiusa, SP8 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 marzo: chiusura del tratto Bagnacavallo-Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 via sinistra canale superiore, via Chiusa, SP253 San Vitale, via Piratello, SP114, SP95, via X Aprile e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Lugo.