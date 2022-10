Lavori sull'E45, lo svincolo di Casemurate chiude per oltre due mesi

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada statale E45 (ss 3 bis “Tiberina”) sono previste delle modifiche temporanee alla circolazione in provincia di Ravenna. A partire da martedì, fino a giovedì 22 dicembre, sarà chiuso al traffico - per chi viaggia in direzione Roma - lo svincolo in uscita di Casemurate (km 234,850).

Gli utenti potranno uscire o allo svincolo precedente di Standiana/Mirabilandia (km 243,500) o al successivo di Cesena Nord (km 228,750). Contestualmente proseguono gli interventi di risanamento profondo della carreggiata, sempre in direzione Roma, nel tratto incluso tra il km 247,550 ed il km 244,000 e tra il km 241,100 ed il km 237,600.