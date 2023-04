Lavori alla ferrovia Faenza-Firenze: chiusure temporanee dei passaggi a livello

Per consentire i lavori urgenti di rinnovamento e di risanamento dei binari della linea ferroviaria Faenza-Brisighella, via Gattara e via San Martino subiranno interruzioni notturne del transito nel periodo compreso tra il 16 e il 22 aprile. L'intervento rientra nell'ambito dei lavori per il rinnovo di oltre 30 chilometri di binario tra Crespino del Lamone e Brisighella.

Nello specifico, l’interruzione del transito per chiusura temporanea dei passaggi a livello interesserà via Gattara dal 16 al 20 aprile e via San Martino dal 17 al 22 aprile. In entrambi i casi la fascia oraria interessata sarà quella compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo. L’interruzione del transito e i percorsi alternativi verranno evidenziati attraverso apposita segnaletica.