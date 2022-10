Lavori in autostrada: chiuso il tratto tra Lugo e Bagnacavallo

Lavori in autostrada. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori d pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95, SP253, Via Chiusa e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.