Lavori in autostrada: chiusure notturne degli svincoli

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, con orario 22:00-6:00, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa l'area di servizio "Santerno ovest", situata nel tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona; nelle due notti di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.