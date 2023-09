Lavori in autostrada, prevista una serie di chiusure ai caselli: viabilità modificata

Sull'autostrada D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 settembre, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini.

Nelle quattro notti di martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Quadrifoglio e Fornace Zarattini verso la A14 Bologna- Taranto. In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria SS16, SS67 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Forlì.

Nelle tre notti di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 settembre con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.