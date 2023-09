Lavori di manutenzione sulla A14 Dir: previste alcune chiusure notturne

Sulla A14 Diramazione per Ravenna, per consentire i lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. In particolare, nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la SP1 Via Sant'Alberto e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS309, Via Sant'Alberto, Va Bisanzio, Via Fosso Dimiglio, Via Naviglio, Via Giuseppe Fuschini, SS16 Adriatica, SS67 ed entrare sulla A14 alla stazione di Forlì.

Inoltre nelle tre notti di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, con orario 21:00-6:00: sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Quadrifoglio e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. Si precisa che rimarranno regolarmente percorribili i rami di svincolo del Quadrifoglio che, per chi proviene dalla SS309, immettono alla SS16 Adriatica, verso Rimini e Ravenna. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS67 ed entrare sulla A14 alla stazione di Forlì.