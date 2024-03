Lavori di potatura e 35 nuovi alberi: Russi cura il suo patrimonio verde

A partire indicativamente da metà settimana (la data potrà slittare di qualche giorno in relazione all'evoluzione del meteo), il Comune di Russi procederà con le operazioni di potatura di alberature presenti lungo i viali e all'interno di aree verdi perimetrali alle strade principali. I lavori di potatura sono necessari per mantenere sotto controllo la crescita degli alberi lungo le vie pubbliche e per ridurre i rischi connessi al verificarsi di eventi meteo di notevole intensità (piogge e vento). Verranno effettuate la riduzione della chioma e l'eliminazione delle ramificazioni secche/malate, anche in relazione alla necessità di preservare la sicurezza del traffico, assicurando una visibilità ottimale per automobilisti e pedoni.

Tale attività potrà causare temporanei disagi alla normale viabilità con l'istituzione di sensi unici alternati e/o l'interruzione alla circolazione in tratti di strada per alcuni momenti della giornata. Si chiede pertanto collaborazione durante questo periodo. La ditta incaricata cercherà di minimizzare i disagi, impegnandosi a ridurre al minimo l'impatto sul traffico e sulle attività quotidiane, anche nel rispetto della sicurezza. Inoltre, si raccomanda di prestare attenzione alle indicazioni stradali e alle eventuali modifiche alla viabilità, che potrebbero rendersi necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione in tutta sicurezza. Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici all'indirizzo email lavoripubblici@comune.russi.ra.it. oppure telefonando al 0544 587623.

Nel mese di febbraio, inoltre, a compensazione di alcuni abbattimenti eseguiti nel corso dell'anno 2023 di alberature malate, sono state piantate 35 alberature, 20 di queste a integrazione e riproposizione del viale di accesso a Palazzo San Giacomo, sulla base delle indicazioni della Soprintendenza di Ravenna. Le altre 15 sono state messe a dimora nell'area verde prospiciente alla nuova Sala del Commiato presente a Russi in Via Calderana per creare una sorta di filtro con la vicina Strada Provinciale Molinaccio, nonché per garantire maggiore decoro ed ombreggiamento soprattutto in primavera ed estate. Le tipologie di essenze messe a dimora sono Pioppe cipressine a San Giacomo e Robinia Umbraculifera/Pyrus Calleriana in Via Calderana. A questi si aggiungono gli alberi donati a tutte le bimbe e i bimbi nati a Russi (70 nel 2023), a cui il Comune dona un kit di benvenuto contenente all'interno anche un buono per ritirare un albero da piantare.