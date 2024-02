Lavori sulla diramazione per Ravenna in autostrada: programmate varie chiusure

Lavori in autostrada. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 febbraio saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di immissione sulla statale Adriatica verso Ravenna e Ferrara. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata in entrambe le direzioni, A14 Bologna-Taranto e Ravenna. In alternativa si consiglia di entrare a Lugo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 febbraio, sarà chiuso l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14, percorrere la SP8 via Granarolo ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiuso l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna e da Ancona ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14, percorrere la SP8 via Granarolo ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.