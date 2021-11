Lavori sulle linee ferroviarie: previste varie chiusure sulle strade provinciali

In vista di alcuni interventi sulle linee ferroviarie che attraversano il territorio ravennate, la Provincia di ravenna comunica alcune interruzioni del traffico e modifiche alla viabilità che interesseranno varie strade provinciali.

È sospesa la circolazione del traffico dalle ore 22 alle ore 5 lungo la SP 302R "Brisighellese-Ravennate” in corrispondenza del passaggio a livello ferroviario della linea Faenza-Firenze – in San Ruffillo fuori dal centro abitato in Comune di Brisighella dal 28 novembre al 1 dicembre (riapertura alle ore 5 del 2 dicembre) per consentire lavori di rinnovamento della linea ferroviaria.

Il traffico sarà deviato come segue: i veicoli in transito sulla S.S.n. 9 “Emilia”, come quelli provenienti dalla S.C. Via degli Insorti, giunti alla rotatoria con la S.C. Via Canal Grande (“Rotonda Cappuccini” in Faenza) e diretti a Brisighella dovranno proseguire diritto lungo la Strada Statale n. 9 in direzione Castel Bolognese per poi raggiungere la S.P.n°306 “Casolana-Riolese” e da li dirigersi a Riolo Terme. Una volta raggiunta la località Riolo Terme dovranno immettersi sulla S.P.n. 23 “Monticino-Limisano” svoltando a sinistra, ad eccezione dei veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 che dovranno proseguire diritto lungo la S.P.n. 306R e raggiungere la S.P. n. 302R a Marradi (FI); i veicoli in transito lungo la S.P. n. 302 "Brisighellese Ravennate", diretti a Faenza dovranno imboccare a Brisighella, la S.P.n. 23 “Monticino e Limisano” per poi raggiungere la S.P. n. 306R "Casolana-Riolese” in località Riolo Terme e da li effettuare il percorso inverso di cui sopra (ad eccezione dei veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 che dovranno, invece, svoltare in precedenza a Marradi (FI) imboccando la S.P.n. 306R); infine i veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 in percorrenza sulla S.P.n. 302R direzione Faenza dovranno, come specificato sopra, svoltare a sx in località Marradi (FI) per immettersi lungo la S.P.n. 306R e da qui portarsi sulla S.S. n. 9”Emilia”.

È sospesa anche la circolazione, eccetto quello dovuto ai soli residenti, lungo la SP 13 Bastia per lavori al passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo-Lavezzola in località Frascata, dalle ore 22 di domenica 28 alle ore 22 di martedì 30 novembre. Il traffico all’innesto con la S.P. N. 59 Gardizza e all’innesto con la S.P. 610R Selice sarà deviato come segue: tutti i veicoli provenienti dalla S.P. N. 13 Bastia e diretti alla S.P. N. 610R Selice e Lavezzola, devieranno sulla S.P. N. 59 Gardizza fino all’innesto con la S.P. N. 610R Selice e lungo la stessa fino a Lavezzola; tutti veicoli provenienti da Lavezzola e diretti a Giovecca, Lugo e S.Agata sul Santerno devieranno sulla S.P. N. 610R Selice fino all’innesto con la S.P. N. 59 Gardizza e su questa fino all’innesto con la S.P. N. 13 Bastia in località Giovecca; tutti i veicoli provenienti dalla S.P. N. 77 Palazzina e diretti a Lavezzola, giunti all’innesto sulla S.P. N. 13 Bastia svolteranno a sinistra sulla stessa S.P. N. 13, quindi sulla S.P. N. 59 Gardizza fino all’innesto con la S.P. N. 610R Selice e lungo la stessa fino a Lavezzola.

Infine è sospesa la circolazione, eccetto quello dei residenti, lungo la SP 59 Gardizza per lavori al passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo-Lavezzola, dalle ore 8 di mercoledì 1 alle ore 8 di sabato 4 dicembre. Il traffico sarà così deviato all’innesto con la S.P. 13 Bastia e all’innesto con la S.P. 610R Selice: tutti i veicoli provenienti dalla la S.P. 13 Bastia e diretti alla la S.P. 610R Selice dalla la S.P. 59, proseguiranno sulla la S.P. 13 in direzione Lavezzola fino all’innesto sulla la S.P. 610R Selice; tutti veicoli provenienti dalla la S.P. 610R Selice e diretti a Giovecca e alla la S.P. 13 Bastia dalla la S.P. 59, seguiranno il percorso inverso.