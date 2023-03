Partono i lavori in via Bonifica: le modifiche alla viabilità

Con l'avvio del cantiere su via Bonifica partono anche le modifiche alla circolazione. Da lunedì, infatti è scattata la riqualificazione della strada che collega gli abitati di Porto Fuori e Lido Adriano. Un investimento complessivo di 3 milioni e 300 mila euro che prevede l’allargamento della sede stradale di via Bonifica, che sarà ampliata di due metri e mezzo per quattro chilometri. Uno spazio che consentirà anche la realizzazione di una corsia riservata al transito delle biciclette, protetto da un cordolo di cinquanta centimetri.

I lavori, come anticipato, portano ad alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, dal 20 marzo fino a fine lavori (non oltre il 30 agosto, come specifica il Comune) è previsto un restringimento della carreggiata, con senso unico alternato della circolazione, divieto di sorpasso e divieto di sosta permanente con zona rimozione su entrambi i lati e limite di velocità a 30km/h in via Bonifica, per tratti non più lunghi di 100 metri a partire dal civico 90 in direzione Lido Adriano. Inoltre, dal 15 giugno fino a termine dei lavori, è previsto un restringimento della carreggiata, con senso unico alternato della circolazione, divieto di sorpasso e divieto di sosta permanente e limite di velocità a 30km/h nel tratto di via Bonifica compreso tra il civico 69 e il civico 77.