Lavori in via Lunga per rimediare ai danni dell’alluvione: un intervento da 80mila euro

Sono partiti questa mattina i lavori di somma urgenza in via Lunga, in un tratto di circa 400 metri (200 per lato) per riparare il cedimento del manto stradale tra i civici 55 e 59 in direzione nord e l’intersezione con via Chiese Catene. La strada ha subito danni per l’allagamento prolungato dopo l’esondazione del fiume Santerno a Ca' di Lugo e in questi mesi ha subito un sovraccarico viario essendo l’unico collegamento percorribile in direzione nord-sud del Comune di Lugo a nord della città e in destra Santerno.

L’investimento è di circa 80 mila euro e riguarda la realizzazione di una palancolata in pali di castagno a profondità di circa sei metri in modo che si formi una palizzata in grado di contenere le spinte e i cedimenti laterali della strada. La stima sulla durata dei lavori è di circa tre settimane. Il cantiere determinerà l'istituzione di un senso unico alternato regolato da un semaforo.

“Interveniamo su un asse viario di primaria importanza, in particolare in questo momento – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori - . Questa opera di somma urgenza ci permette di mettere un primo cerotto sulla strada in attesa che si fermi il movimento della strada e si possa poi ripristinare l’integrità e la geometria del cassonetto stradale”.