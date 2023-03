Lettere inedite di un soldato romagnolo al fronte: la nuova pubblicazione di Alessio Fabbri

L'autore di Bagnacavallo del libro "Ortiche", pubblica una raccolta di lettere inedite fra fratello, sorella, e altri parenti ed amici, in un nuovo viaggio affascinante nel passato. La Prima Guerra Mondiale è lo sfondo sul quale scorrono le parole di "Tuo fratello Manetto - Raccolta di lettere" (in pubblicazione su Amazon). Un libro digitale che condivide col pubblico la corrispondenza fra il soldato Manetto Manetti, classe 1896, e la sorella Vittorina, rispettivamente proprozio e bisnonna di Fabbri. Le lettere sono disposte cronologicamente dal 1916 al 1919 e sono accompagnate da commenti dell'autore.

Grazie alla collaborazione di alcuni parenti, le lettere sono state condivise con l'autore che ora, dopo un periodo di trascrizione e riorganizzazione del materiale, si appresta a renderlo fruibile. Si rivelano quindi dettagli della vita quotidiana di allora, delle dinamiche famigliari dei Manetti, in un piccolo paesino della Romagna, Villanova di Bagnacavallo. Che conseguenze ha avuto la Grande Guerra a livello sociale? Che cosa scrivevano i soldati al fronte? E cosa rispondevano le famiglie da casa? Si tratta dell'occasione giusta per scoprirlo, in un viaggio nel tempo che restituisce nuova dimensione ad una corrispondenza che poteva essere dimenticata. Oltre alle lettere di Manetto, le epistole vedono protagonisti anche altri amici e famigliari che corrispondono con il ragazzo, completando il quadro di un contesto storico sempre più ricco di sfumature e colori.