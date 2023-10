"Liberiamo l'aria": le misure emergenziali nel comune di Russi

Dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 sono nuovamente attivi i provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del Comune di Russi, previsti dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, che si applicheranno nelle consuete due fasi: da ottobre fino alla fine del 2023 e poi partire da gennaio fino al 30 aprile del 2024.

Anche il Comune di Russi ha adottato, con ordinanza del Sindaco nr. 70 del 2 ottobre 2023, i Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione e di misure ordinarie ed emergenziali, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e dell'accordo tra le regioni del bacino padano e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla DGR N. 189/2021.

Limiti strutturali alla circolazione nel Comune di Russi (Comune di Pianura)

Fino al 30 aprile 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Russi, come da planimetria costituente l’allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Per i cittadini dei comuni alluvionati – il cui territorio sia integralmente ricompreso nell’elenco dell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 (convertito nella legge 100 del 31 luglio 2023) – vengono sospese fino al 31 marzo 2024 le limitazioni alla circolazione dei diesel euro 4 (limitazioni strutturali) ed euro 5 (emergenziali).

L’area del centro abitato del Comune di Russi in cui si applica il divieto di circolazione di cui della presente Ordinanza è individuata nella planimetria allegata in fondo alla pagina ed è delimitata esternamente dalle seguenti strade contigue tra loro: via Trieste – via Trento – via Mazzini – via Garibaldi. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli: autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling); autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale).

In tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti; In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6); 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7).

In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Divieto di abbruciamento dei residui vegetali, in tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria. Tutti i dettagli sono consultabili sul Sito del Comune di Russi (https://www.comune.russi.ra.it/).