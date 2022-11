Il viaggio del ravennate dall'altra parte del mondo in piena pandemia vince il premio letterario 'Amazon Storyteller'

La terza edizione italiana di 'Amazon Storyteller 2022', premio letterario che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite, si è conclusa giovedì con la proclamazione del vincitore: il ravennate "giramondo" Terence Biffi, autore de “Lunga nuvola bianca: la Nuova Zelanda senza filtri”. A RavennaToday il giovane autore aveva raccontato la sua esigenza di un viaggio come cura contro l'infelicità e, successivamente, ci aveva parlato del suo viaggio in Nuova Zelanda.

La trama dell’opera attinge proprio a quest'ultima storia: il viaggio che ha portato l’autore a trovarsi in piena pandemia lontano da casa, in Nuova Zelanda appunto, alla scoperta di una terra incontaminata ricca di curiosità e unicità, intrisa di storia e bellezza. “Lunga nuvola bianca” non è una guida turistica, né il racconto di una carriera interrotta lasciandosi tutto alle spalle: è la Nuova Zelanda raccontata attraverso gli occhi di un viaggiatore che insieme a Deborah, conosciuta in un ostello di Auckland, ha percorso oltre diecimila chilometri a bordo di Bianca, un Mitsubishi L300, esplorando una fetta di mondo e al contempo se stesso.

La proclamazione è avvenuta giovedì in occasione dell’Indie Book Fest, primo festival italiano dedicato agli autori indipendenti, tenutosi a Milano e in live streaming sulla pagina Facebook di Libreriamo. La giuria di esperti - composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna - ha condiviso le motivazioni che hanno portato alla scelta del vincitore 2022: “La giuria della terza edizione di Amazon Storyteller, pur riconoscendo qualità e impegno in tutte le opere finaliste, ha decretato che, in virtù dell’originalità della storia, della dovizia di dettagli e della capacità dell’autore di trasmettere la sua passione, il libro vincitore è “Lunga nuvola bianca” di Terence Biffi".

L’autore vincitore riceverà una ricompensa in denaro di 10.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible.

"Questa è una di quelle giornate così belle che sembrano un sogno, ho paura di svegliarmi e scoprire che in realtà non è successo niente - commenta Terence - Mentre eravamo in treno verso Milano abbiamo ricevuto una notizia che aspettavamo con ansia ormai da troppi giorni: Alessia è stata liberata. Poi teso come una corda di violino partecipo all'Indie book fest. Alle 18:45 la proclamazione del vincitore... io. Grazie a tutti. Che giornata meravigliosa!".