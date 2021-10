Litiga con l'amica, la colpisce e poi si getta nel vuoto: giovane studente in ospedale

Prima ha colpito l'amica con la quale aveva litigato, poi si è lanciato nel vuoto. Attimi di paura lunedì a Cervia, nei pressi dell'Istituto Alberghiero 'Tonino Guerra'. Due studenti minorenni, un ragazzo e una ragazza, hanno dato vita a un'accesa discussione per motivi ancora in fase d'accertamento. La lite è poi degenerata, con il giovane che ha preso a pugni la ragazza procurandole alcune lesioni. Poi, forse sconvolto da ciò che era appena successo, il ragazzo è salito sulla rampa di accesso a un garage privato e si è buttato nel vuoto, riportando ferite gravi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Il ragazzo fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima per soccorrere la ragazza e per fare luce sulla vicenda.