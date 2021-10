Lo sciopero di 6 giorni dei lavoratori metalmeccanici: "Il green-pass è uno strumento inutile"

Lo sciopero è stato indetto da Flmu, Al-Cobas e Soa: "Inutile per prevenzione e sicurezza, il green pass è un’arma in mano ai padroni per scaricare le responsabilità e i costi della gestione pandemica direttamente sulle spalle dei lavoratori"