Lunedì anche Ravenna festeggia il 208esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri

Lunedì 6 giugno l’Arma dei Carabinieri festeggerà il 208° Annuale della propria fondazione. In Ravenna, la ricorrenza verrà celebrata alle ore 10,30, nella Caserma “Giovanni Frignani”, sede del Comando Provinciale. Alla cerimonia parteciperanno le Autorità civili, religiose e militari, nonché le rappresentanze delle sezioni provinciali delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali, oltre al personale in servizio con i rispettivi familiari. Saranno presenti, altresì, il Gonfalone della Provincia, decorato di Medaglia d’argento al valor civile, e quello della città di Ravenna, decorato di Medaglia d’oro al valor militare. Durante la manifestazione si procederà alla consegna di ricompense ai Carabinieri distintisi in attività di servizio.