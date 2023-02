Lutto in città, si è spento Luca: il "menestrello" che ballava per le vie di Ravenna

Un volto e un personaggio noto a tutti i ravennati. Si è spento martedì sera, nella sua abitazione, Luca Blanco, da molti soprannominato "il menestrello". Simpatico e stravagante, era frequente vederlo ballare e cantare per le vie di Ravenna. Spesso lo si incontrava sulla pista ciclabile che porta a Punta Marina, lungo via canale Molinetto, dove si fermava a ballare persino nelle calde ore estive. Un volto e una figura enigmatica, ripresa anche da diversi artisti romagnoli, fra cui Alex Majoli, che lo immortalò in occasione delle celebrazioni del settecentenario dantesco.

La notizia della sua morte si è rapidamente sparsa sul web, dove si sono moltiplicati i mesaggi di cordoglio. "Quando passava sotto a casa mia, cantando, metteva allegria", "Era il menestrello della felicità", "Ci mancherai tanto". Dai tantissimi commenti postati sui social si intuisce come in pochi lo conoscessero davvero, ma allo stesso tempo si capisce quanto il suo atteggiamento solare e mai offensivo restasse impresso nella gente.