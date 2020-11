“Mafie e Pandemia”, un convegno online sul contrasto alla criminalità organizzata

Contrasto alla criminalità organizzata e supporto alle attività produttive oneste sono gli ingredienti di un nuovo incontro online organizzato dal Comune di Solarolo e dall’Unione della Romagna Faentina nell'ambito del progetto "In Cammino Verso i Diritti". Il convegno, dal titolo “Mafie e pandemia”, si svolgerà martedì 17 novembre alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Solarolo. In questa occasione rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e delle associazioni Avviso Pubblico e Libera, si confronteranno e porteranno testimonianze sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.

Parteciperanno al convegno online l’Assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità del Comune di Modena e rappresentante dell’associazione Avviso Pubblico Andrea Bosi, il Consigliere comunale di Ravenna e rappresentante dell'Associazione Libera contro le Mafie Massimo Manzoli e il Capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi. Modera l’incontro il Vicesindaco di Solarolo Nicola Dalmonte.

Il progetto “In Cammino Verso i Diritti” è promosso dall’Unione della Romagna Faentina con il contributo della Regione Emilia-Romagna e proseguirà fino a fine anno con appuntamenti nei sei comuni della Romagna Faentina dedicati al rispetto e alla valorizzazione dei diritti umani. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.romagnafaentina.it.