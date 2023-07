Oltre 60 alberi caduti a Milano Marittima a causa del vento: chiuso l'accesso in pineta

Violente raffiche di vento che hanno fatto cadere rami e alberi, accompagnate da pioggia forte, fulmini e grandine anche grossa. Un rapido temporale si è abbattuto questa mattina su diverse zone della Romagna e del Ravennate. Il sistema temporalesco partito da ovest si è spostato verso est raggiungendo in tarda mattinata il bolognese e le province romagnole. Il maltempo ha colpito sia l'entroterra - a Faenza sono caduti fino a 27 millimetri di pioggia e la temperatura è crollata a 18 gradi - sia la zona costiera, con la pioggia caduta sui lidi.

In particolare la situazione più critica si è registrata a Milano Marittima: il fortunale ha abbattuto diversi alberi, che sono caduti nelle pinete, ma anche su alcune arterie stradali e sulle auto parcheggiate, bloccando temporaneamente la viabilità. Le piante abbattute, escluse le pinete, sono circa sessanta di grosse dimensioni. Dal Comune di Cervia fanno sapere che si valuterà successivamente i danni alle aree pinetali di Milano Marittima, alle quali per precauzione è stato vietato l'accesso.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono già operativi e stanno lavorando per liberare le strade. Numerose le squadre giunte rapidamente da tutta la Romagna. Si sta procedendo per priorità, entro la giornata di domani la situazione tornerà alla normalità. Anche il Parco Naturale di Cervia fino a domenica resterà chiuso per accertamenti.

VIDEO - Il vento fa crollare decine di alberi in strada e sulle auto tra Cervia e Milano Marittima

La Protezione Civile aveva diramato per oggi un'allerta meteo, prevedendo condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Per domani il servizio meteorologico dell'Arpae prevede invece che temporanei annuvolamenti in mattinata lasceranno posto ad ampi rasserenamenti in pianura. Addensamenti cumuliformi potranno interessare invece i rilievi nel corso della giornata, con possibili, isolati, brevi rovesci. Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 35 gradi. I venti soffieranno deboli tra est e nord-est. Dal weekend, informa sempre Arpae, la presenza persistente dell'anticiclone africano sull'Italia favorirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla nostra regione senza precipitazioni. Temperature in costante e lieve aumento.