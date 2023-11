Maltempo di luglio, in Bassa Romagna via alle domande di rimborso

I cittadini e le aziende della Bassa Romagna che dal 22 al 27 luglio scorsi sono stati danneggiati dall’ondata di maltempo (venti di burrasca, grandinate, allagamenti e frane), potranno presentare le domande di rimborso a partire da mercoledì 8 novembre, per un importo fino a 5mila euro.

La modulistica sarà pubblicata sul sito www.labassaromagna.it già a partire da lunedì. I privati dovranno presentare la domanda cartacea presso l’Urp del proprio Comune di residenza previo appuntamento, le aziende dovranno presentare la domanda unicamente online attraverso il portale dedicato.

Le domande possono essere presentate fino al 15 dicembre 2023. Tra le spese ammissibili a rimborso: quelle per la pulizia da detriti; il ripristino strutturale e funzionale di abitazioni principali e imprese danneggiate, pertinenze e parti comuni; la sistemazione o la sostituzione di mobili ed elettrodomestici, impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti riguardanti l’attività aziendale.

Sempre entro il 15 dicembre, i soggetti interessati dovranno provvedere alla ricognizione complessiva dei danni se eccedenti i 5mila euro, oppure non eccedenti, ma non indispensabili per la fruibilità dell’immobile (per le abitazioni diverse da quella principale e per sedi legali di associazioni, eccetera). La mancata ricognizione comporterà l'esclusione da futuri ulteriori rimborsi. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, pena la perdita del contributo.