Mancano i bagnini di salvataggio: parte un nuovo corso per diventare 'assistente bagnanti'

A febbraio avrà inizio alla piscina di Faenza il corso per Assistente Bagnanti, organizzato dalla Sezione Territoriale Imola e Faenza della FIN Sezione Salvamento, il cui fiduciario da un anno e mezzo è Silvio Spada.

“L’iniziativa di Silvio di diffondere al massimo questa attività è lodevole perché stiamo vivendo un periodo nel quale c'è scarsità di bagnini”, afferma il presidente del Centro Sub Nuoto Faenza, Antonio Marcelli. In altre parole la prospettiva di lavoro sarebbe buona, anche tenendo conto delle opportunità offerte dall’estate balneare in spiaggia. In piscina a Faenza sarà possibile seguire il corso "standard" che porta alla qualifica di Assistente Bagnanti piscina (P) oppure il corso "professional" per avere la qualifica di Assistente Bagnanti piscina (P) + certificazione del Primo Soccorso aziendale + qualifica di Esecutore BLSD (utilizzo del defibrillatore semiautomatico).

Dopo aver ottenuto la qualifica di Assistente Bagnanti (P) è possibile iscriversi ai corsi per le estensioni Assistente Bagnanti (IP) per piscine, parchi acquatici, acque interne (laghi, fiumi) e Assistente Bagnanti (MIP) per piscine, parchi acquatici, acque interne, mare. Per avere informazioni dettagliate è possibile telefonare allo 0546 621012.