Molestatore alla Festa de Pagher, arrestato dalle forze dell'ordine

Nella tarda serata di venerdì, durante la Festa locale di Pargher, nel Comune Di Massa Lombarda, nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, a cornice dell'evento, gli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri hanno proceduto all'arresto di un cittadino resosi protagonista di molestie e palpeggiamenti nei confronti di due persone che nel corso della sagra stavano tranquillamente prendendo parte all'evento. L'autore è stato individuato e bloccato; portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida, nei suoi confronti si sta valutando anche l'emissione di un foglio di via obbligatorio.