Manutenzione alle reti idriche: possibili disservizi sul territorio

Hera fa sapere che nella settimana in corso è necessario realizzare alcuni interventi di manutenzione alla rete idrica che serve i Comuni di Mordano (Bologna) e Bagnara di Romagna (Ravenna), con l’obiettivo di rendere il servizio ancora più efficiente. I lavori vengono eseguiti tutti i giorni fino a venerdì, in una fascia oraria che va dalle 8.30 alle 16 circa. Nel corso della manutenzione sono possibili cali di pressione e momenti limitati di mancata erogazione nei territori di Mordano e Bagnara di Romagna.

Se l’acqua dovesse mancare, al ripristino del servizio si consiglia come sempre di lasciarla scorrere per qualche istante: potranno infatti verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che resta comunque potabile dal punto di vista chimico e batteriologico. Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori. In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.