Massa Lombarda, il centro culturale Venturini continua a crescere

Il 2022 è stato un anno estremamente positivo per il Centro Culturale Venturini. Il polo situato in Viale Zaganelli di Massa Lombarda ha visto più di 15mila persone vivere le aree del centro culturale composte dalla biblioteca “Carlo Venturini”, dalla sezione ragazzi “Il Signor Oreste”, dalla Pinacoteca Comunale, del Museo Civico, dalle sale multimediali e aule studio. Il 2022 è anche l'anno dell’inaugurazione della sala delle Arti e della Musica al Centro Giovani JYL, dove si sono tenuti molte iniziative culturali.

GLI EVENTI

Gli eventi proposti negli spazi del Centro Culturale di Viale Zaganelli sono stati diversi.

Ci sono state inaugurazioni, mostre d’arte, conferenze, mostre bibliografiche, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, letture e laboratori per bambini, incontri e maratone di lettura del gruppo di lettura “I Venturiniani” in Biblioteca .

Da sottolineare l’inaugurazione della Sala delle Arti e della Musica, sezione distaccata della Biblioteca Carlo Venturini, al Centro Giovani JYL il 25 gennaio con conseguente incontro letterario. Il 29 gennaio si è tenuta invece la conferenza dedicata a Gian Battista Bassi nella quale sono intervenuti diversi professori universitari dell’ Università di Bologna e dell’Università degli Studi Roma Tre, insieme ad un’esperta di pittura dell’Ottocento italiano. A febbraio, grazie alla rinomata sezione di graphic novel presente nella biblioteca, si è tenuta una mostra bibliografica sul genere. Il 23 aprile si è svolta “Librosa”, la maratona letteraria proposta dal Gruppo di Lettura Venturiniani in Biblioteca.

L’estate è stata rivolta ai più piccoli, anche grazie alla possibilità di svolgere eventi nel giardino del Centro come la lettura animata del libro “La farfalla senza ali” grazie ad AIDO e all’adattamento teatrale dell'associazione ENTELECHIA, che ha visto la partecipazione di più di 40 persone, sensibilizzando sul tema della donazione organi.

Il Centro Culturale si espande anche oltre ai propri “confini”, portando le proprie attività in tutto il territorio cittadino. Infatti, a settembre si è tenuta, in occasione della Biennale Della Scuola d’Arte e Mestieri “Umberto Folli” e alla settimana del Patto Provinciale della lettura, la mostra bibliografica “diffusa” presso il Municipio, la Sala delle Arti e il Centro Culturale stesso. E ancora, poco dopo, sabato 1° Ottobre, presso la Sala del Consiglio del Municipio è stata realizzata, con una partecipazione di più di 10 famiglie, la lettura per bambine e bambini “Una casa per tutti, ma proprio tutti”.

Sabato 22 Ottobre, appuntamento imperdibile con l’Open Day del Centro Culturale Venturini che ha spalancato le proprie porte offrendo diverse iniziative per ogni fascia d’età tra cui la mostra dei libri del fondo storico, una lettura e laboratorio per i più piccoli e presentazione del libro “Storie e leggende dei samba” di Marcello Sola.

Oltre alle iniziative dedicate alla Settimana del Patto per la Lettura e per la Giornata Universale dell’Infanzia, l’autunno e inverno sono stati caratterizzati dalla serie di appuntamenti di “Un libro nel sacco” e dalla mostra di Marianna Balducci “La vita nascosta delle cose” e “100 bambini”, che ha chiuso il 2022 in bellezza vedendo una grande partecipazione anche durante i festeggiamenti di San Paolo con la presenza dell'artista.

I bambini non sono stati solo fruitori di tante iniziative interessanti ma anche protagonisti della mostra “La Massa dei Piccoli”, dove le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, gli artisti, i cittadini, sono stati chiamati tutti a partecipare ognuno con il proprio stile a questa mostra collettiva. La mostra è stata in esposizione al Centro Culturale dal 15 Novembre.



I DATI BIBLIOTECARI

Oltre agli eventi, il Centro Culturale è biblioteca, la quale vanta ben 940 utenti attivi e quasi 100 nuovi nell’anno appena concluso. I movimenti librari del 2022 sono stati più di 10mila con 9133 prestiti locali e 294 prestiti intersistemici. L’importante sezione ragazzi “Il Signor Oreste”, con ha eseguito ben 6222 prestiti, di cui 5849 prestiti locali di libri e DVD dedicati ai bambini da 0 a 14 anni.

Nel 2022 l’affluenza è stata di oltre 15 mila persone, un dato positivamente significativo in un anno di ripresa dopo le limitazioni dovute al Covid-19, delle attività culturali in presenza e la ripartenza dei servizi di accesso internet ed emeroteca.