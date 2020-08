Si masturba in treno davanti a un bambino: arrestato

Atti osceni in luogo pubblico e per di più di fronte a un bambino. I Carabinieri di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, mercoledì hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, domiciliato in provincia di Ravenna, in flagranza del reato di atti osceni. Come riporta l'agenzia Adnkronos, erano le prime ore del pomeriggio quando, coadiuvati dai colleghi di Voghiera, sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Montesanto dove, a bordo del treno regionale Ferrara-Ravenna, hanno bloccato l'uomo che era stato sorpreso a masturbarsi alla presenza di un minore di 5 anni, durante il tragitto.

