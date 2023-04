Meno fondi per Mar e Classense. Ma in autunno una mostra su Alberto Burri

La scure dei tagli colpisce due delle istituzioni principali della cultura a Ravenna, Biblioteca Classense e Museo Mar. Rispettivamente ricevono dal Comune 800.000 e 280.000 euro, a cui si sommano le spese per personale, pulizia, manutenzione e utenze.

Per la Classense, ha spiegato ieri pomeriggio in consiglio comunale l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia incassando i via libera alle due delibere, ci sono inoltre 40.000 euro dalla Regione, 65.000 di introiti dall'area dantesca, 10.000 dalla Fondazione Del Monte e 19.000 da altri incassi. Quest'anno sono previste due assunzioni e diversi interventi infrastrutturali, prosegue Sbaraglia, tra cui il trasloco della Biblioteca Liverani dell'ospedale. C'è inoltre una somma "importante" del Pnrr per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive.

Per il Mar, oltre al trasferimento comunale, si fa conto sui 42.000 dalla Regione, almeno 60.000 dagli incassi, a cui si dovrebbero aggiungere un contributo della Fondazione Del Monte e di partner privati, le risorse legate a un bando regionale per la Biennale del mosaico e una parte, 150.000 euro, del milione di euro incassato dal bando ministeriale per la valorizzazione del mosaico.

Entro fine primavera, dopo il periodo dedicato al "Mar dei piccoli", annuncia l'assessore, sarà completa la rigenerazione del piano terra per la collezione musiva, mentre in estate sarà protagonista con mostre e festa la casa editrice di fumetti Coconino. E in autunno la grande mostra con protagonista Alberto Burri. Proseguiranno anche le acquisizioni di arte contemporanea con la partecipazione ai piani del ministero e Italian council. Il museo, nella sua vocazione verso i giovani, sarà free un giorno alla settimana per gli under 26, mentre si lavora con l'Università per rendere protagonisti gli studenti del campus. (Dire)