Minaccia il vicino con un coltello, in casa aveva un panetto di hashish: in manette

Dalle minacce allo spaccio di droga: i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno arrestato nella notte scorsa un uomo di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e minaccia aggravata. Tutto è iniziato con la lite tra l’arrestato e un vicino di casa, suo connazionale: durante il litigio l'uomo avrebbe rivolto minacce di morte brandendo un coltello verso il vicino. Sono quindi intervenuti i Carabinieri che, dopo aver sedato la lite, hanno effettuato scrupolose perquisizioni all’interno dell’abitazione del presunto aggressore alla ricerca del coltello usato per effettuare le minacce. Oltre a ritrovare l’arma da taglio, i militari hanno rinvenuto anche un panetto di “hashish” da cento grammi, due dosi della medesima sostanza già confezionate per la vendita al dettaglio del peso di circa un grammo e mezzo ciascuna, e più di mille euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha fissato l’udienza di convalida per la mattinata odierna.

