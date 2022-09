Minori scomparsi, il tavolo in Prefettura per affrontare i casi di allontanamento nelle strutture di accoglienza

Venerdì si è tenuta al Palazzo della Prefettura di Ravenna un incontro sul tema dell’allontanamento dei minori residenti nelle strutture di accoglienza nella Provincia. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai componenti delle forze dell’ordine e del locale Comando dei Vigili del Fuoco, anche i dirigenti dei Servizi Sociali della Provincia nonché i rappresentanti delle strutture di accoglienza per minori.

La necessità dell’incontro è nata dalle recenti indicazioni del Commissario Straordinario di Governo per la ricerca delle persone scomparse sul fenomeno dell’allontanamento dei minori e dall’esigenza di implementare la collaborazione tra le forze di Polizia e gli altri attori coinvolti. Durante l’incontro è emersa la viva necessità che i gestori delle strutture di accoglienza assicurino, sin dal primo momento in cui si verifica l’allontanamento, il maggior numero di notizie possibili utili alle forze di Polizia per avviare più rapidamente possibile le attività di ricerca.

E’ stato chiesto inoltre ai gestori delle strutture una maggiore collaborazione al fine di ottenere il consenso alla diffusione delle immagini e delle informazioni personali del minore, utilizzando lo specifico modello allegato al Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse del 2022. All’esito dell’incontro è stata raggiunta un’intesa di massima sulla creazione di una maggiore sinergia collaborativa tra tutti gli attori coinvolti, in modo tale da garantire una pronta ed efficace azione in un tema così sensibile e delicato come quello della scomparsa dei minori.