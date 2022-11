Trasporto pubblico, la novità: anche nei bus di Start Romagna si potranno portare bici o monopattini pieghevoli

A bordo dei bus di "Start Romagna" si potrà salire portando al seguito monopattini e bici pieghevoli. E' l'importante novità approvata dal consiglio d'amministrazione della società di trasporto pubblico. Nel dettaglio, ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta o nonopattino pieghevole (rientranti in una dimensione massima di 110X80X40 centimetri) al seguito. I mezzi vanno collocati in un luogo che non arrechi nessun disturbo agli altri e che non ostruisca i passaggi e le uscite (nella postazione del disabile o carrozzine se questi sono liberi).

Chi viaggia con bicicletta o monopattino al seguito è personalmente responsabile dei danni che provoca a cose o persone (compreso sé stesso). Start Romagna è in ogni caso manlevata da qualsiasi obbligo e responsabilità derivanti da eventuali danni provocati a cose e persone terze trasportate dalle bici o monopattini e da qualsiasi richiesta di risarcimento danni.

Pertanto, l’utente deve prestare la massima attenzione sia durante il viaggio, sia nei percorsi di ingresso e uscita. All’interno del bus monopattino o bici devono essere costantemente tenuti dall’utente che li trasporta in maniera da evitarne la caduta. Il trasporto è consentito tutti i giorni e per tutta la durata del servizio.