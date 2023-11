Il mondo dello sport piange la morte di Giancarlo Zama: "Era un punto di riferimento"

Il mondo dello sport romagnolo piange la scomparsa dello storico allenatore Giancarlo Zama. Grande il cordoglio della dirigenza di Atletica 85 Faenza: "Era un amico, confidente, un punto di riferimento". Il funerale si terrà giovedì 16 novembre alle ore 14.30 nella Chiesa Santa Maria Vecchia di Faenza. Atleti e tecnici A85 saranno presenti indossando divisa sociale in suo omaggio.

Zama entra a far parte del mondo dell'atletica come atleta nel 1966 e, inizia ad allenare nel 1971 con la qualifica di istruttore, poi allenatore dal 1973 e tecnico specialista (ostacoli e prove multiple) dal 1984. Ha allenato prima nell'Atl.Faenza, poi nel 1979/80 al CS Esercito a Roma, e poi di nuovo Atl.Faenza, fino alla costituzione nel 1985 dell'Atl.85 Faenza, nel 1998 ha smesso per motivi di lavoro, poi ha ripreso nel 2012 sempre con l'Atl.85 Faenza, dove ha ritrovato una sua seconda giovinezza. Ha rivestito varie cariche a livello regionale e provinciale nella Fidal e responsabile regionale settore ostacoli cadetti/ragazzi.

"Tutt'ora, fino ad un mese fa, era sempre presente al campo e alle gare per sostenere i propri atleti e non, con passione e dedizione. Era una figura fondamentale al campo per tanti giovani atleti, che con la sua esperienza sapeva gestire al meglio - racconta la società faentina - Tutta la società Atletica85 si stringe al dolore dei familiari. Giancarlo sarà sempre parte della nostra grande famiglia".