Lutto in casa Mernap, si è spento a soli 21 anni Leo: "Un amico sincero"

Il mondo dello sport faentino è in lutto per la morte di Leonardo Gramegna, scomparso a soli 21 anni dopo una brutta malattia contro la quale stava combattendo. Il giocatore, classe 2002, era arrivato dal Russi di serie B alla Mernap nel 2022, dove giocava come laterale offensivo col numero 17. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Faenza, il giovane ha indossato precedentemente anche le maglie dell'Imolese Calcio (U17/U19 nazionale) e del Faventia (serie B), con cui ha esordito in prima squadra.

"Appresa la terribile notizia, la Mernap Faenza si stringe attorno alla famiglia Gramegna per la scomparsa di Leonardo - scrivono dalla squadra - Leo, che giocava nella nostra prima squadra e la cui presenza ci ha accompagnato in questi anni sportivi, era un ragazzo solare che amava lo sport e la vita. Era un amico sincero di tutti noi e tutti noi: allenatori, dirigenti, giocatori e giocatrici gli volevamo bene. La sua maglia numero 17 ci ha accompagnato in tutte le partite fino a sabato scorso quando abbiamo festeggiato la vittoria del campionato, e ogni volta che qualcuno dei ragazzi faceva un gol abbiamo issato quella maglia sperando che un giorno Leo sarebbe ritornato a calcare quel campo con noi. Non ci sono altre parole per questo momento di grande dolore. Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze. Ciao Leo".