È morto il professor Dalla Valle: "Docente amatissimo e grande innovatore"

Lutto per la città di Lugo: si è spento a 101 anni il professor Francesco Dalla Valle. Dopo aver appreso la notizia della scomparsa il sindaco Davide Ranalli ha espresso il suo cordoglio: "Il professore ci ha lasciato al termine di una lunga e ricca vita. La sua capacità di trasmettere il sapere, unita all'amore per l'insegnamento lo ha reso un docente amatissimo e un grande innovatore. Sono tanti gli ex allievi che lo ricordano con particolare affetto. Di lui vorrei ricordare anche l'impegno nel Consiglio Comunale di Lugo e quello nell'Università per Adulti. Insomma, il prof. Dalla Valle è stato un'istituzione per la nostra città e oggi perdiamo una grande personalità che ho avuto la fortuna di salutare di persona in occasione del 101esimo compleanno. Alla figlia Paola, che come il papà siede in Consiglio Comunale, e a tutta la sua bella famiglia, vanno le nostre più sentite condoglianze".

Già fissata la data del funerale. Dalle 7.30 di venerdì 7 aprile saranno possibili le visite alla camera mortuaria dell'Ospedale Umberto I di Lugo, da cui il feretro partirà alle 14 di sabato per raggiungere la Collegiata dove si terrà una benedizione vista la concomitanza con la vigilia della Pasqua.

La vita del professor Dalla Valle

Francesco Dalla Valle è nato a Maiano di Fusignano il 25 novembre 1921. E’ stato insegnante (per un ventennio al liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo), didatta, formatore, istruttore, sperimentatore, animatore di scuole estive di Fisica, in contatto costante con l’élite accademica (Lòria, Veronesi, Forino, ecc.), inventore di apparecchiature (la più conosciuta delle quali l’E-Bmetro o frullino, nota a livello internazionale), socio A.I.F. dal ’63 e fondatore della sezione A.I.F. di Lugo, pubblicista dal ’73. Tutti titoli vissuti senza ostentazione alcuna, in linea col suo carattere e sobrio stile di vita.

Dalla Valle prese servizio al Liceo di Lugo con il preside Giulio Costa (1908-1998), primo in Italia a separare i due insegnamenti di Matematica e Fisica, il quale lo indirizzò all’aggiornamento sul P.S.S.C. (Physical Science Study Committee), la nuova frontiera della didattica della Fisica, già nota negli USA negli anni ’50, in procinto di affermarsi in Italia, nel decennio successivo. Gli anni del liceo di Lugo (1962/’63-1982/’83) saranno tutti costellati di successi in campo nazionale (suoi allievi vinceranno nel ’66, ’69, ’70 il primo premio al concorso di Fisica, bandito dalla Esso Standard Italiana) e internazionale, con la partecipazione ai congressi del Groupe International de Recherche sur l'Einsegnement de la Physique di Venezia (1973), di Edimburgo (1975) e della Association for Scientific Education a Oxford (1976) come membro del gruppo organizzato dal prof. Arturo Lòria.

Francesco Dalla Valle non è stato solo insegnante e scienziato, è stato pure impegnato sul piano civile e culturale nei campi dell’astrofilia amatoriale, della politica (consigliere comunale del Pri indipendente, tra gli anni ‘70 e ‘80) e colonna portante dell’Università per Adulti di Lugo, nella quale ha ricoperto i ruoli di fondatore, presidente dal 1996 al 2004, e attualmente ricopre quello di presidente emerito. È stato soprattutto un “buon seminatore”: molti suoi allievi occupano ruoli di eccellenza nelle più prestigiose istituzioni scientifiche e accademiche (CERN-Ginevra, Brera-Milano, Pisa, Oxford, Bologna, ecc.). A novant’anni portò la Fisica in contesti inusuali ed è stato attivo come docente alla Università per Adulti fino al 2017.