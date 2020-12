Yoda, Chewbecca e Dart Fener diventano meravigliosi mosaici: Star Wars incontra Ravenna

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana... In realtà questa "galassia" non è così lontana, nè tantomeno distante nel tempo. Siamo infatti in Australia: qui l'artista Adam Belleli, grande fan della saga cinematografica Star Wars, ha iniziato a creare delle immagini utilizzando photoshop, pubblicandole poi sui suoi canali social sotto il nome d'arte 'Scadarts'. Ed è proprio questo il punto d'incontro tra l'Australia e la nostra Ravenna: tra le varie immagini, infatti, ce ne sono diverse realizzate a tema mosaico.

E così troviamo Yoda, Luke Skywalker, la principessa Leila, Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbecca, Dart Fener, Padmè Amidala - ma anche i malvagi Palpatine e Darth Maul o i nuovi personaggi degli spin-off e delle serie come Baby Yoda e Ahsoka Tano - creati con le classiche tesserine dei mosaici. Immagini che l'artista mette in vendita sotto forma di quadri o di magliette.

Immagini meravigliose per i tanti fan ravennati di Guerre Stellari - che a Ravenna ha una 'fanbase' molto solida grazie anche a EmpiRa, associazione non a scopo di lucro nata nel 2010 nella città dei mosaici e che si è posta, fin dalla sua nascita, l'obiettivo di offrire momenti (virtuali e non) in cui condividere la passione per la saga di Star Wars. Nel corso degli anni EmpiRa ha organizzato eventi, realizzato costumi e scenografie, partecipato a iniziative sempre cercando di trasmettere a tutti i fan, grandi e piccoli, l'amore sconfinato per l'universo creato da George Lucas.