Musica al chiaro di luna in piazza a Faenza: 'Gli alluvionati del liscio' protagonisti di "M'illumino di meno"

Il Comune di Faenza ha aderito venerdì sera a M'Illumino di meno, iniziativa arrivata alla sua ventesima edizione, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2, che intende sensibilizzare sul tema del risparmio energetico. Faenza ha declinato l'appuntamento proponendo alcuni piccoli eventi in due punti distinti della città, piazza del Popolo e Palazzo Zanelli, sede del Settore Territorio del Comune di Faenza.

Alle 18, nella piazza principale della città è stata spenta la pubblica illuminazione, proponendo un momento musicale con il gruppo 'Gli alluvionati del liscio'. Sempre in piazza del Popolo gli Astrofili di Faenza hanno messo a disposizione la loro attrezzatura per poter osservare da vicino alcuni pianeti che proprio grazie allo spegnimento della pubblica illuminazione erano ben visibili, iniziativa che ha coinvolto tanti faentini. Nella sede del Settore Territorio del Comune di Faenza, altri due appuntamenti hanno riscosso un gran successo: l’Aperitivo del Ceramista, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza e il Gruppo Caviro, e le visite guidate alla scoperta del patrimonio del MUST, il Museo del Settore Territorio, il tutto ovviamente alla luce di sole torce.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione a Green Net, rete di realtà faentine nata recentemente per sensibilizzare sui temi della transizione ecologica, delle energie rinnovabili e delle sostenibilità ambientale.