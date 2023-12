Natale, doni alle famiglie devastate dall'alluvione dai Carabinieri volontari e dal gruppo 'Motor biker birrata'

Come da qualche anno a questa parte, in occasione delle festività natalizie, i volontari dell'85° Nucleo volontari carabinieri di Faenza e gli appassionati motociclisti del Gruppo Motor Biker Birrata hanno voluto portare qualche dono a chi è in situazione di fragilità e difficoltà. Quest'anno destinatari della carovana dei Babbi Natale su due ruote scortati dalla pattuglia dal personale dell'associazione Carabinieri i nuclei familiari colpiti dalle due alluvioni di maggio e non ancora rientrate nelle loro abitazioni. Grazie alla disponibilità dei gestori delle strutture dove sono ospiti le famiglie, la prima tappa è stata effettuata all'Hotel Cavallino lungo via Emilia Levante per poi concludere la mattinata al B&B Hotel, alle porte del casello autostradale manfredo. L'85° Nucleo volontari carabinieri di Faenza ha consegnato ai bambini delle famiglie alluvionate decine di giochi mentre il Gruppo Motor Biker Birrata ha lasciato dolci, alimenti e cancelleria per sopperire al materiale andato distrutto durante l'evento meteorologico.Per l'amministrazione comunale erano presenti l'assessore al Welfare, Davide Agresti e il vicesindaco Andrea Fabbri.