Nonna Elvira festeggia 105 anni circondata da nipoti e pronipoti

Domenica 24 marzo ha compiuto 105 anni Elvira Balducci, cittadina di Fusignano. Il sindaco Nicola Pasi ha partecipato ai festeggiamenti portando in dono alla signora Elvira un attestato di auguri, a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità fusignanese, che la festeggiata ha voluto leggere personalmente con attenzione.

Elvira è nata il 24 marzo 1919 a Cotignola. Vedova di Primo Bertozzi, nella sua vita ha lavorato prima come contadina e poi come casalinga. Il marito, classe 1915, ha fatto il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è riuscito ad acquistare un trattore e diventare così trattorista per conto terzi. Elvira, che gode di ottima salute, ha tre figlie: Nadia, Renata e Gigliola, quattro nipoti e tre pronipoti, tutti presenti al suo compleanno.