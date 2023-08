Una nuova area sportiva a Pinarella, un progetto da 50mila euro: si cerca un gestore

Il Comune di Cervia ha partecipato all'avviso pubblico emanato da "Sport e Salute Spa" per la realizzazione del progetto "Sport nei Parchi". La proposta presentata dall’amministrazione di realizzare una nuova area attrezzata per l'attività sportiva all'aperto nel “Centro sportivo Liberazione” di Pinarella, ha ottenuto l'approvazione ed il finanziamento di 15.000 euro da parte di "Sport e Salute Spa", struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Il costo complessivo è di 50.000 euro di cui i restanti 35.000 saranno a carico dell’amministrazione.

L’intervento, nell’area verde di circa 120 mq davanti al Bocciodromo, consiste nell’installazione di 9 attrezzature sportive (step, arm bike, city bike, spalliere, panche) e pavimentazione antitrauma in erba sintetica. Lo spazio diventerà operativo entro la metà del mese di settembre. Il progetto prevede che il Comune individui un’associazione o società sportiva dilettantistica (A.S.D./S.S.D.) del territorio cui concedere in "adozione" l'area sportiva con apposita convenzione che ne stabilisce i termini e le modalità di gestione e svolgimento dell'attività sportiva.

Pertanto l’amministrazione ha emanato un bando pubblico per affidarne la gestione, al fine di garantire la manutenzione degli spazi e delle attrezzature, la pulizia e il decoro. Inoltre l’associazione o società vincitrice del bando dovrà garantire allenamenti e attività gratuite aperte al pubblico per bambini, giovani, e anziani. La convenzione avrà durata di un anno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Le domande devono essere presentate entro il giorno 11 settembre 2023 mediante PEC indirizzata a comune.cervia@legalmail.it. Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio “Servizi alla Comunità” ai seguenti numeri telefonici: 0544/979374-328, nelle giornate e orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’assessora allo sport Michela Brunelli ha dichiarato: “Riteniamo sia sempre più indispensabile investire nello sport e questo progetto conferma ancora una volta come la nostra amministrazione abbia a cuore tale importante ambito della società. Abbiamo sempre ritenuto che la possibilità di praticare lo sport sia un diritto di tutti e il nostro impegno è quello di realizzare e mettere a disposizione servizi e strutture all’avanguardia, sia per i cittadini, sia per i tanti ospiti che amano il turismo sportivo e la vacanza attiva”.