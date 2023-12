Due nuove assessore nella Giunta di Faenza. Nuovi incarichi anche per gli altri amministratori

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha presentato oggi nel primo pomeriggio le nuove designazioni che riguardano la Giunta comunale. Il riassetto prevede la nomina di due assessore in sostituzione delle dimissionarie Milena Barzaglia e Federica Rosetti e la riassegnazione di alcune deleghe agli attuali amministratori. Nuova assessora al Bilancio e al Patrimonio sarà Denise Camorani, con esperienza in consulenza, contabilità, formazione e progettazione del terzo settore mentre le deleghe al Turismo e alle Parità di genere andranno a Simona Sangiorgi, docente e ricercatrice universitaria, già facente parte della precedente Giunta guidata dal Sindaco Malpezzi.

“In accordo con il sindaco e con Italia Viva ho deciso di fare un passo indietro rispetto al mio incarico di assessore al turismo nella Giunta comunale di Faenza - ha detto Rosetti - Sono consapevole di come l’alluvione, insieme alle dimissioni dell’assessora Barzaglia per motivi personali, abbiano determinato la necessità di una modifica degli assetti all’interno della Giunta comunale, che prevede sia l’introduzione di nuove competenze relative alle deleghe del bilancio concesse a Italia Viva, sia una ripartizione diversa delle responsabilità dei singoli assessori e dei partiti che compongono l’attuale maggioranza, compresa Italia Viva. Per questo motivo lascio la Giunta con serenità, perché Italia Viva ottiene una delega più importante e di prestigio e sapendo che le scelte sono state concordate nel solo interesse di consolidare la capacità dell'azione amministrativa dei prossimi anni per affrontare le sfide che Faenza avrà davanti. Ringrazio in ogni caso il sindaco Massimo Isola, il capogruppo Alessio Grillini e Italia Viva per l’opportunità che mi è stata data, un’esperienza per me totalmente nuova a cui ho dedicata tutta me stessa. Nel panorama turistico romagnolo Faenza deve continuare ad essere ambiziosa giocando al meglio le proprie peculiarità territoriali e culturali uniche. Lascio una serie di progetti a cui stavo lavorando da tempo che spero potranno essere portati a termine. Il mio impegno attivo a favore della comunità proseguirà all’interno di Italia Viva in qualità di dirigente a livello provinciale”.

“Con questi due innesti – dichiara il sindaco Massimo Isola – rafforziamo la compagine amministrativa di Giunta. Denise e Simona sono persone di esperienza, conosciute e molto stimate. Le ringrazio di cuore per avere accettato questa sfida in un momento delicato per Faenza. Le alluvioni di maggio con la prima fase di emergenza e ora di ricostruzione rappresentano uno spartiacque, con un prima e un dopo. L’amministrazione comunale ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per affrontare la prima fase ma ora si apre uno scenario nuovo nel quale, oltre a continuare ad essere vicini ai cittadini alluvionati, alle imprese e ricostruire quanto acqua e fango hanno distrutto, occorre ripartire a progettare il futuro della città ad iniziare dai numerosi interventi del Pnrr già previsti. Per farlo avevamo bisogno di consolidare la macchina amministrativa sia in termini di competenze che di nuove energie".

"I criteri che hanno guidato le scelte di riassetto della Giunta sono orientati in questa direzione. Infine – conclude il sindaco – dopo aver già ringraziato Milena Barzaglia al momento delle sue dimissioni, mi preme farlo anche nei confronti di Federica Rosetti per i suoi quasi due anni a servizio della città. È entrata a far parte della squadra in punta di piedi con molta umiltà e ha impostato diverse progettualità in ambito turistico molto utili per il futuro”.

La nuova riorganizzazione della Giunta prevede inoltre l’assegnazione al Vicesindaco Andrea Fabbri della delega ai lavori pubblici, all’assessore Luca Ortolani quella a viabilità, trasporti e mobilità sostenibile, all’assessore Massimo Bosi la delega al personale, mentre l’assessore Davide Agresti si occuperà anche di e-government e servizi informativi.

Il nuovo prospetto delle materie assegnate a ciascun assessorato

Sindaco Massimo Isola: sanità, cultura, ceramica, Palio, partecipazione, affari istituzionali e legali, demografia, elettorale e stato civile.

Vicesindaco Andrea Fabbri: centro storico, sviluppo economico e attività produttive, lavori pubblici, progetti strategici, green economy, società partecipate

Assessore Davide Agresti: politiche sociali e contrasto alle disuguaglianze, politiche abitative, famiglia, Europa, gemellaggi, giovani, e-government e servizi informativi

Assessore Luca Ortolani: urbanistica, edilizia pubblica-privata ambiente, rigenerazione urbana, politiche energetiche, viabilità, trasporti e mobilità sostenibile

Assessora Martina Laghi: servizi educativi, istruzione-formazione-università, sport e impiantistica sportiva

Assessora Denise Camorani: bilancio, tributi, patrimonio e demanio

Assessora Simona Sangiorgi: turismo, marketing territoriale, politiche di genere

Assessore Massimo Bosi: legalità e sicurezza, polizia municipale, protezione civile, trasparenza, parchi e spazi verdi, diritti degli animali, personale

I curriculum vitae delle nuove assessore

Denise Camorani - Nata nel 1978 e laureata nel 2002 presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì, “Economia delle Imprese Cooperative e Organizzazioni Non Profit” con una tesi intitolata “L’Organizzazione del Volontariato: i Progetti di Intervento Sociale”. Fin da subito impegnata nel mondo del volontariato faentino e a seguire di tutta la provincia. Nei primi anni del 2000 ha animato e sviluppato progetti di rete nelle realtà del tessuto sociale di Faenza ed in particolare della Consulta del Volontariato. Ha seguito lo sportello faentino del Centro di Servizio per il Volontariato fino a divenirne responsabile provinciale per circa venti anni. Dal 2022 è fondatrice ed amministratrice unica di Per gli altri Service srl Società Benefit che si occupa di fornire servizi al terzo settore e allo sport con particolare riferimento ai temi della consulenza, della contabilità, della formazione e della progettazione di rete. Come libera professionista svolge anche il ruolo di direzione strategica, consulenziale e progettuale in alcune importanti realtà del territorio regionale sul tema della violenza di genere, della disabilità e delle fragilità. Si aggiungono consulenze alle più rappresentative associazioni di categoria. Fin dal 2005 viene chiamata a relazionare a convegni anche di carattere nazionale e a percorsi formativi in tema di Terzo Settore e nuova disciplina dello Sport. Da sempre in prima linea nella costruzione di percorsi di co-progettazione e costruzione di relazioni. Impegnata nella gestione dei rapporti istituzionali, coordinamento e formazione del personale, programmazione, bilancio economico e sociale, controllo di gestione. Consulente, formatrice e progettista.

Simona Sangiorgi - Nata nel 1976, frequenta nel 2000 il programma internazionale di studio-lavoro nel settore Hospitality & Tourism presso la Walt Disney Company a Orlando (USA), vince la borsa di studio Erasmus per svolgere l'anno accademico 2001-2002 presso Universität Leipzig (Germania) si laurea con lode nel 2003 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Università di Bologna, sede di Forlì) e successivamente, nel 2008, consegue un Dottorato di Ricerca in Lingue, Culture e Comunicazione Interculturale presso la stessa Università. Ha svolto attività di ricerca negli ambiti Tourism Studies, Translation Studies e Utopian Studies presso Università di Bologna, University of Limerick (Irlanda), Università di Salerno e Scuola Superiore di Studi Umanistici, fondata da Umberto Eco (attualmente denominata Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco”). Ha partecipato a convegni a livello nazionale e internazionale e pubblicato ricerche, recensioni e traduzioni. Nel 2005 consegue la qualifica di Guida Turistica e svolge la professione in particolare a Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, partecipando anche all'organizzazione di iniziative per la promozione del territorio. Continuando a collaborare con l'Università di Bologna come docente, lavora come traduttrice e interprete e guida turistica sia in inglese che in tedesco collaborando con enti pubblici e privati e svolge docenze per enti di formazione e scuole pubbliche e private. Dal 2010 al 2015 è Consigliera comunale di Faenza e presidente della Commissione IV Istruzione, Cultura e Sport. Dal 2011 al 2014 è Membro dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Flaminia (ente di promozione per lo sviluppo dell'Università, della ricerca scientifica e della formazione superiore in Romagna) designata in rappresentanza della Provincia di Ravenna. Nel 2015 viene nominata dal Sindaco Malpezzi Assessora alle Politiche Educative e Giovanili, Gemellaggi, Servizio Civile e Pace del Comune di Faenza. Nel 2021 entra in ruolo come docente di Lingua e Cultura Tedesca presso il Liceo Linguistico Statale “Ilaria Alpi” di Cesena, dove attualmente lavora.