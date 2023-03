Il giovane macellaio investe nel suo paese e apre una nuova attività

Fabio Fratantuono ha sempre fatto il macellaio e, nonostante la giovane età, ha accumulato diverse esperienze. Ora ha deciso di mettersi in proprio e di investire nel suo paese, in un periodo storico sicuramente non facile per gli imprenditori. Fabio ha da poco aperto "E mazlèr" in piazza Farini a Russi, la sua nuova attività di macelleria.

Da quando aveva 18 anni, Fabio ha sempre lavorato in bottega, conoscendo il bestiame, le carni, i tagli fino ad arrivare alle preparazioni pronte per accontentare le sempre più frequenti richieste (hamburger, spiedini, involtini). Un unico obiettivo: carne di prima qualità e un attento servizio alla clientela. Tante sono le idee per i prossimi mesi e da subito è emersa l'ottica della comunità, anche collaborando con le altre attività commerciali della piazza di Russi.