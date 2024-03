Inaugurata la nuova rotonda in mosaico ispirata a Galla Placidia

Un'opera in mosaico per abbellire la nuova rotonda alle porte della città. E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco Michele De Pascale e del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, la nuova opera d’arte in mosaico posizionata nella rotonda Andorra, su via Faentina a Fornace Zarattini, nella zona artigianale. Erano presenti anche gli assessori Federica Del Conte e Fabio Sbaraglia.

Si tratta di una iniziativa artistica che abbellisce uno dei principali accessi di traffico alla nostra città, che è stata realizzata grazie ad una virtuosa partnership fra l’Amministrazione Comunale e diverse aziende produttive che hanno sede nell’area artigianale di Fornace Zarattini. L’opera è stata realizzata da Marco Santi, con il Gruppo Mosaicisti Ravenna, ed è stata totalmente finanziata da privati. L’intervento prevede anche la futura manutenzione da parte del Gruppo Mosaicisti Ravenna.

“Desidero ringraziare l’azienda Net Seals – sottolinea il sindaco Michele De Pascale - per aver pensato e realizzato questa preziosa opera d’arte, che abbellisce la principale via di accesso alla città, identificandola subito con il mosaico; e l’azienda Tecnomat che ha costruito la rotonda, nell’ambito delle opere di urbanizzazione afferenti al proprio insediamento commerciale. Una collaborazione virtuosa tra amministrazione comunale e aziende della zona per il perseguimento di un comune obiettivo che valorizza Fornace Zarattini, importante area commerciale, artigianale e residenziale. L’opera rappresenta anche un bellissimo simbolo di rinascita per una delle località più colpite dall’alluvione di un anno fa”.

“Vorrei ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno supportato in questa iniziativa - gli fa eco Andrea Rani, direttore generale di Net Seals, principale promotore dell’iniziativa -. In primis la proprietà della mia azienda, nella persona di Pierpaolo Contarini, vero ideatore di questa iniziativa, poi l’Amministrazione Comunale, che ha approvato il progetto e ci ha seguito nel tempo. Quindi il Centro Mir, aziende e artigiani come Biesse, Juri Tramonti, Di Marco, e certamente anche Tecnomat, per il ruolo che ha avuto nella realizzazione della rotonda”.

“L’opera di design urbano che abbiamo progettato è specificamente pensata per una rotonda – commenta Anna Caterino, dell’area ricerca e sviluppo del Gruppo Mosaicisti Ravenna -. Si tratta di due fiori stellati, che prendono spunto dai mosaici di Galla Placidia e sono realizzati con la tecnica musiva ravennate bizantina: li installeremo con una particolare inclinazione nel terreno, per evitare che la rifrazione del sole possa infastidire gli automobilisti”.

"Davvero un bel colpo d'occhio in una delle zone simbolo dell'alluvione di un anno fa - conclude il Prefetto Castrese De Rosa - Sinergia pubblico-privata, l'arte entra nel tessuto urbano, lo abbellisce e lo valorizza, rievocando e interpretando due simboli delle decorazioni musive della volta del Mausoleo di Galla Placidia: il cielo stellato e il tappeto fiorito. Una bella idea di Marco Santi, un progetto di Net Seals con la collaborazione di aziende alluvionate di Fornace Zarattini per la rinascita".