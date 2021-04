Nuove aule, laboratori e una biblioteca al Campus universitario: al via i lavori

Nuove aule, nuovi laboratori didattici e una biblioteca rinnovata al Campus di Ravenna dell’Università di Bologna. Sono partiti i lavori per l’ampliamento del complesso edilizio universitario di via Sant’Alberto: il progetto permetterà di aumentare notevolmente gli spazi dedicati alla didattica per i corsi dell’area di Scienze, liberando così le aule attualmente utilizzate dell’Istituto Tecnico Agrario (ITAS) e di Palazzo Santa Croce.

L’intervento, dal costo complessivo di 4,5 milioni di euro, prevede la costruzione di un nuovo edificio disposto su due livelli con un’estensione di circa 1100 metri quadrati, in continuità con l’attuale plesso che ospita le aule didattiche dei corsi di Scienze, i laboratori Sartori del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, il Cirsa - Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali e il Tecnopolo.

I nuovi spazi permetteranno di dare vita a tre nuovi laboratori didattici per la chimica, un’aula-laboratorio informatico, quattro aule didattiche e una nuova biblioteca. I lavori, che dovrebbero concludersi entro la fine del prossimo anno, comprendono anche la sistemazione dell’area verde adiacente, che sarà in parte attrezzata, oltre all’installazione di una cisterna per il recupero dell’acqua piovana e di 110 pannelli fotovoltaici per la generazione di energia sostenibile.

Sempre al Campus di Ravenna, in parallelo, sono anche partiti i lavori per la riqualificazione energetica di Palazzo Strocchi, sede del Dipartimento di Beni culturali. In questo caso, saranno realizzati specifici interventi di riqualificazione degli impianti meccanici di climatizzazione estiva, invernale e di ventilazione, oltre che di adeguamento alle normative sul contenimento dei consumi energetici.