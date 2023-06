La pioggia fa pressione sulla rete fognaria: nuovi allagamenti in alcune zone del Ravennate

Attimi di apprensione ieri in alcune zone del ravennate, dove si sono verificati nuovi allagamenti causati dalla pioggia e dalla pressione sulla rete fognaria. A Lugo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, con il Comune che ha consigliato di evitare di circolare in strade allagate ed entrate negli scantinati e nei locali interrati.

La pioggia che è caduta su Lugo è pari, secondo le prime stime, a circa 28 millimetri, spiegano dall'amministrazione comunale. Una quantità importante in un tempo circoscritto che ha messo a dura prova un sistema fognario già sotto pressione. Per questo è stato riunito urgentemente il Coc (Comitato Operativo Comunale) ed è stato disposto che Hera concentri la sua attività in particolare sulla pulizia delle bocche di lupo.

E ora si teme anche per le piogge annunciate per le prossime ore. "Hera è intervenuta con la spazzatrice e due squadre - spiega il sindaco Davide Ranalli - Uno spurgo è stato attivato in viale Rossini all'angolo con via Ricci Curbastro. Nelle prime ore di questa mattina la Protezione Civile del Trentino con i Vigili del Fuoco sta facendo interventi di pulizia. In città sono operativi i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Trentino, i volontari di Aaricb che si sono già attivati in queste ultime ore. Comprendiamo la situazione, in particolare dopo le fatiche di questi giorni e la situazione che i cittadini stanno affrontando nelle loro abitazioni e nelle loro attività. L'amministrazione comunale è in campo e operativa per evitare che si verifichino situazioni come quella odierna".