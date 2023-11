Nuovi arredi al centro civico di Conselice: la generosità da Caerano di San Marco

Sabato il Comune di Conselice assieme alla Pro Loco ha ricevuto la donazione della Pro loco di Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, consistente in arredi di vario genere. Alla consegna la sindaca Paola Pula ha ricevuto il sindaco di Caerano di San Marco, Gianni Precoma. Il materiale donato sarà collocato nel nuovo centro civico «Gino Pellegrini» di Conselice e servirà al Centro per le famiglie e a Radio Sonora, servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per famiglie e giovani di tutto il territorio.

Appena appresa la notizia dell'alluvione in Romagna, la Pro loco di Caerano si è subito messa in moto per organizzare degli eventi aperti a tutta la collettività, con lo scopo di raccogliere fondi per gli amici colpiti. In seguito, l'associazione trevigiana ha contattato i «colleghi» della Pro loco di Conselice, i quali hanno indirizzato i volontari all'Amministrazione comunale. I fondi raccolti sono stati poi utilizzati per l'acquisto di materiale concordato con l'Amministrazione comunale di Conselice.

"Ci tengo a ringraziare i gruppi e le associazioni del Comune di Caerano di San Marco e gli artisti che hanno partecipato gratuitamente alle nostre iniziative - ha dichiarato Giuseppe Spagnol, presidente della Pro loco di Caerano -. Ringrazio inoltre la ditta Gaber che ci ha fornito il materiale d'arredo. Siamo estremamente felici di poter contribuire con questa donazione alla ripartenza del territorio di Conselice".

"Ringraziamo la nostra Pro loco per l'interlocuzione avuta a favore della nostra collettività - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Ringraziamo di cuore i gruppi e le associazioni del Comune di Caerano di San Marco per questa donazione. In questi giorni molti conselicesi si sono attivati per aiutare le popolazioni della Toscana, colpite dalla stessa sorte: cittadini che in maggio erano venuti per aiutarci, ora ricevono in cambio lo stesso aiuto. Questi gesti sono la prova del valore della solidarietà: comunità distanti che non esitano ad aiutare il prossimo. Questo ha fatto con noi Caerano, e noi ne saremo sempre riconoscenti".