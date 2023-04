Nuovi manifesti contro l'aborto: per l'esorcista Gabriele Amorth era "un vero omicidio"

Dall'esorcismo all'attacco all'aborto. In occasione della distribuzione nelle sale cinematografiche del film di Julius Avery "L’esorcista del Papa", nel quale don Gabriele Amorth è interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, l’associazione culturale San Michele Arcangelo ha diffuso nelle vie di Ravenna un manifesto che intende, da un lato rendere omaggio al religioso della Società San Paolo scomparso nel 2016, dall'altro dare risalto al pensiero dell'esorcista sul tema dell'aborto.

"Al di là di alcuni aspetti discutibili della pellicola, che indulge ad un gratuito gusto dell’orrido in alcune scene e alle leggende nere pregiudizialmente anticlericali in altre parti, il film ripropone alcuni tratti autentici della vita del sacerdote - affermano dall'associazione San Michele Arcangelo - L’esorcista della diocesi di Roma, profondamente onesto e franco nelle relazioni con ecclesiastici di alto livello gerarchico, ulteriore aspetto del suo carattere che il film evoca, sfuggendo a qualsiasi adulazione, non temeva di dire le verità più scomode pubblicamente".

Nei manifesti diffusi a Ravenna, l'associazione ha quindi inserito una precisa frase che don Amorth avrebbe rilasciato in un’intervista concessa a Tv2000, emittente della Conferenza Episcopale Italiana: "Hanno divulgato l’assassinio dell’aborto che è un vero omicidio facendolo passare per un segno del progresso civile". Affermazione che l’associazione ha voluto riproporre per rendere omaggio a "un grande combattente, dedito fino alla fine dei suoi giorni ad alleviare le sofferenze di molte persone che accorrevano a lui da ogni dove, afflitte da disagi psichici in alcuni casi, in altri casi da un male profondo, oscuro e preternaturale".