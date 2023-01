Più posti auto a Lido di Savio: saranno realizzati due nuovi parcheggi

La giunta di Ravenna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione in un tratto di via Marina a Lido di Savio. I lavori avranno un costo di 335mila euro.

L’amministrazione comunale si è fatta carico di eseguire le opere di urbanizzazione in seguito al fallimento della società incaricata, la quale ha ceduto le aree al Comune lo scorso maggio. I lavori prevedono la riorganizzazione del tratto di via Marina sul fronte del Koko hotel con la realizzazione dei due parcheggi adiacenti all’hotel. Le opere sono quelle previste nell’urbanizzazione.

“Grazie a questo progetto – ha affermato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – si andranno a potenziare le dotazioni di parcheggio nella zona, venendo incontro così alle richieste di residenti, turisti e consentendo una migliore mobilità urbana”.