Scuola, si rinforza l'organico per il nuovo anno: a Ravenna 145 posti per il personale Ata

Il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma, ha autorizzato per l’anno scolastico 2021/22, 2.077 posti aggiuntivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale Ata). I posti saranno utilizzati per i casi richiesti dalle istituzioni scolastiche e segnalati dagli Uffici di Ambito territoriale, per salvaguardare le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, la continuità del servizio pubblico, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza.

Con l'assegnazione, le consistenze organiche regionali, ammontano a 58.537 posti di personale docente: 47.155 posti docenti classi comuni e 11.382 posti personale di sostegno; 15.706 posti di personale Ata Il totale complessivo, docenti e Ata, ammonta pertanto, a 74.243 posti. Per la provincia di Ravenna sono previsti 145 posti aggiunti di personale Ata (28 assistenti amministrativi, 21 assistenti tecnici, e 96 collaboratori scolastici).

"Con queste assegnazioni di personale per l’anno scolastico 2021-2022 - dichiara il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma - gestiremo le complessità legate all’avvio di questo anno scolastico. Nei prossimi giorni verranno altresì assegnate alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse per assumere personale docente a tempo determinato per il recupero degli apprendimenti e personale Ata per finalità connesse all’emergenza epidemiologica".