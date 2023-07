Nella ex caserma Alighieri sorgerà il nuovo auditorium del Conservatorio

All'interno dell'ex caserma Dante Alighieri sorgerà l'auditorium del Conservatorio di Ravenna. Il progetto è stato affidato direttamente dal Comune di Ravenna alla società Acqua Ingegneria srl in house providing "a cascata" (tipologia mediante la quale il comune socio di una società le affida in house il servizio e la stessa società lo riaffida in house, in tutto o in parte, a una seconda società). Il progetto, che prevede la realizzazione delle strutture del nuovo auditorium del Conservatorio Giuseppe Verdi e comprende la relazione geologica e i relativi sondaggi, ha un valore di 35.775,39 euro.

Al momento, è bene ricordarlo, è ancora in corso di realizzazione il progetto di riqualificazione del sito della ex caserma di via Nino Bixio, con la demolizione degli edifici esistenti e la rinaturalizzazione dell’area, al fine di utilizzarla come parco pubblico. Il progetto ambientale avrebbe dovuto essere pronto già nel 2021, ma la riapertura è slittata a fine 2023 - si è ancora in attesa del via libera di Arpae che ha eseguito analisi e campionamenti.

Considerato che il lotto è cinto da un alto muro e che il parco non è quindi immediatamente visibile dalla viabilità pubblica, l'amministrazione comunale ha pensato di localizzare il nuovo auditorium al suo interno, al fine di garantirne un uso costante da parte della cittadinanza. La realizzazione di un nuovo auditorium per il Conservatorio Giuseppe Verdi dovrà comunque essere preceduta da una verifica della compatibilità del cantiere e delle soluzioni progettuali scelte con il contesto ambientale del parco pubblico attualmente in corso di realizzazione. L’intervento dovrà essere progettato in modo da minimizzare i disagi alla viabilità e sui residenti durante l’esecuzione delle lavorazioni, il tutto in funzione delle caratteristiche intrinseche delle opere da realizzare.